Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Fatih Aksaray'da çelik kapı taşıyan kamyonet sürücüsü hızla girdiği köprü altında sıkıştı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - Fatih Aksaray'da çelik kapı taşıyan kamyonet sürücüsü hızla girdiği köprü altında sıkıştı.

Olay Aksaray Namık Kemal Caddesi'nde saat 12.30 sırasında meydana geldi. Kayseri'den İstanbul'a çelik kapı taşıyan 38 AFN 696 plakalı kamyonet sürücüsü girdiği 3.30 metre yükseklik sınırı levhası bulunan köprünün altına sıkıştı. Kamyonet sürücüsü olayda yara almazken, kamyonetin kasasında hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kamyoneti çıkarmak için çalışma başlatıldı.


- İstanbul
Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

Yaz geri dönüyor! İstanbul'da 17 dereceye kadar düşen sıcaklık hafta sonu 26 dereceye kadar çıkacak

 Maltepe'de İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı; D-100 kapandı-1

Maltepe'de İETT otobüsüyle kamyonet çarpıştı; D-100 kapandı-1

 İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih'te sürücü hesaplamadı; kamyonet köprü altında sıkıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:33:01. #1.11#