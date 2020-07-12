Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek buldu. Bebeğin terk edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çekti. Ekipler, bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin incelme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA