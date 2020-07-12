Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu
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Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu

Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Fatih'te surların dibinde terk edilmiş bebek bulundu
12.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:16

Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğe sahip çıkarak hastaneye kaldırdı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vatandaşlar Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek buldu. Bebeğin terk edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeğe sahip çekti. Ekipler, bebeği sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin incelme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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