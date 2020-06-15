Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

İstanbul Fatih'teki Sulukule Caddesi mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, gece saatlerinde caddeye savruldu.

Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu
15.06.2020 04:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 05:09

İstanbul Fatih'teki Sulukule Caddesi mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, gece saatlerinde caddeye savruldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Fatih Sulukule Caddesi mevkiinde yer alan tarihi surdan kopan taşlar, gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yola düştü. Yaya ve araçların sürekli kullandığı yola düşen taş parçaları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya mal kaybı yaşanmadı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gele itfaiye ekipleri, incelemenin ardından yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekipler, yolu kapattıktan sonra belediyeye ait temizlik ekipleri yola düşen taşları temizledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Haber
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Bingöl'deki depremde evi çöken kadın, o anı anlattı: Çocuğum evin altında kaldı, kendimi kaybettim
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 05:21:10. #1.14#
title