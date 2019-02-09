Fatih'te Suriyeli Çocuklar İçin Etkinlik
Arap Derneği, Adil ve İhsan Derneği ve Ata Derneği iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan Suriyeli yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Arap Derneği, Adil ve İhsan Derneği ve Ata Derneği iş birliğiyle İstanbul'da yaşayan Suriyeli yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezindeki programa Suriyeli çocuklar ve aileleri katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, çocuklar ilahiler seslendirdi, Türkçe ve Arapça şiirler okudu.
Çocukların şarkılar söyleyip dans ettiği etkinlikte, hikayeler anlatıldı.
Program, çocuklara ve annelerine hediyeler verilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA