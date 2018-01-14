Fatih'te Şüpheli Araç Ateş Edilerek Durduruldu (2) - İstanbul

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalışan ve sürücüsü polis ekiplerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden otomobil incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılırken, Avrasya Tüneli'nin girişi trafiğe açıldı.

Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekiplerinin ihtarına uymayan ve güvenlik güçlerince ateş açılarak durdurulan otomobilin içi ve çevresinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede incelemelerini tamamlarken, otomobil olay mahalinden çekici ile kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından Avrasya Tüneli'nin girişi ulaşıma açıldı.

Olayda, 47 suçtan sabıka kaydı bulunan ve 7 olaydan aranması olduğu öğrenilen sürücü Volkan T. hayatını kaybetmiş, araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu, çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan ve Volkan T'nin eşi olduğu öne sürülen kadının ise ayakta tedavi edildiği bildirildi.