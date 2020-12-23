Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk

23.12.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:56
Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk

İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan kuyruk dikkat çekti.

İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde oluşan kuyruk dikkat çekti. Pandemi nedeniyle çalışma saatlerinin kısalmasıyla yoğunluk artarken, kuyrukta sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 saatleri arası olarak uygulanmaya başlanmıştı. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası önüne gelen vatandaşlar ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelen yabancılar mesai saati öncesi uzun kuyruk oluşturdu. Zaman zaman benzer görüntülerin yaşandığı bina önünde sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlem yaptırmak için sıra bekleyen bir kişi saat 07.00'de geldiğini dile getirdi. Kuyrukta bekleyenlerden bazıları sosyal mesafe kuralına uyulmamasından şikayet etti. Bazı vatandaşlar ise korona virüsten korunmanın yolunu çift maske takmakta buldu. - İSTANBUL

Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Berk Oktay İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Vitor Hugo Çağdaş Atan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:05:53. #1.14#
title