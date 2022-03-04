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FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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FATİH'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

FATİH'te sokakta iki grup arasında çıkan yumruklu, tekmeli, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nişanca Mahallesi'nde, Kumkapı'ya yakın bir sokakta önceki gün, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli, sopalı kavgada ortalık birbirine girdi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenen kavga, tarafların birbirlerini ara sokaklarda kovalamasıyla son buldu.

FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

FATİH'TE SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kumkapı, kavga, Güncel, Haberler

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