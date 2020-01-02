Fatih'te sokakta yaşadığı iddia edilen bir kişi ölü bulundu
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binanın önünde battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulundu.
02.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:52
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir binanın önünde battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulundu.
Yeniçeriler Caddesi Çemberlitaş tramvay durağı yakınındaki binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com