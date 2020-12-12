Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
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Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

12.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:47

Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri ve sokak hayvanlarını unutmadı.

Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan güvercinleri ve sokak hayvanlarını unutmadı.

Fatih Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, Fatih'in meydanları, parkları, sahil şeridi ve mahallerinde sokak hayvanlarını besledi. Eminönü Meydanı'nda güvercinler için kuş yemi ile su kapları bırakılırken kedi ve köpeklere mama verildi. Öte yandan hafta içinde de kedi ve köpekler için mama dağıtımını devam ediyor.

Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı
Fatih'te sokak hayvanları kısıtlamada unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı
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