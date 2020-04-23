Fatih'te sokağa çıkma yasağına dakikalar kala silahlı saldırı: 2 yaralı
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Fatih, Güncel, Haber

Fatih'te sokağa çıkma yasağına dakikalar kala silahlı saldırı: 2 yaralı

FATİH'te kapının önünde duran gençlere otomobil ve motosikletle gelen kişiler ateş açtı.

23.04.2020 02:09 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:09
Fatih'te sokağa çıkma yasağına dakikalar kala silahlı saldırı: 2 yaralı
FATİH'te kapının önünde duran gençlere otomobil ve motosikletle gelen kişiler ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23: 50 sıralarında Fatih Mimar Kasım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin kapısının önünde sokağa çıkma yasağından önce sohbet eden gençlere, otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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