FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAKİKALAR KALA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI
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Fatih, Güncel, Haber

FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAKİKALAR KALA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Fatih'te kapının önünde duran gençlere otomobil ve motosikletle gelen kişiler ateş açtı.

23.04.2020 02:04 | Son Güncelleme: 23.04.2020 02:04
FATİH'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAKİKALAR KALA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

Fatih'te kapının önünde duran gençlere otomobil ve motosikletle gelen kişiler ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23: 50 sıralarında Fatih Mimar Kasım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin kapısının önünde sokağa çıkma yasağından önce sohbet eden gençlere, otomobil ve motosikletten ateş açıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü: ------------Olay yeri-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Polis ekipleri-Toplanan kalabalık-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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