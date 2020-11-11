Fatih'te silahlı saldırıda 1 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fatih'te silahlı saldırıda 1 polis yaralandı

11.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:44
Fatih'te silahlı saldırıda 1 polis yaralandı

Fatih'te aranan şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Fatih'te aranan şüphelinin ateş açması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvansaray Hekim Çelebi Sokak'ta, hakkında araması olan M.Y. isimli şüpheli, polisleri görmesi üzerine silahla ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru sağ bacağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada emniyet ekipleri, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Kaçan saldırganın yakalanmasıyla ilgili polisin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

İlgili Haberler

Son dakika gündem: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Son dakika gündem: İzmir'de, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
AVCILAR'DAKİ SİLAHLI SALDIRIDA YABANCI UYRUKLU İŞÇİ YARALANDI
Son dakika haber: Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın (1)
Son dakika haber: Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Lütfi Elvan Vladimir Putin Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Ezgi Mola İlker Aksum Timur Selçuk Erkan Kolçak Köstendil
Spor Falcao Samatta Tamer Tuna Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te silahlı saldırıda 1 polis yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 22:46:44. #1.15#
title