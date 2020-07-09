Fatih'te silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı Fatih'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Fatih'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde bulunan bir iş yerine otomobille gelen şüpheliler, silahla ateş etmeye başladı.

Saldırıda, iş yerinin önünden geçen bir kişi merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Şüpheliler, saldırının ardından otomobille bölgeden uzaklaşırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA