Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:09

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan şahıs kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şahıs, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaşırken, çevredekilerin vermesi üzerine 112 sağlık ve ekiplerim olay yerine geldi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı
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