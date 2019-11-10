Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

10.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:06
Fatih'te silahlı saldırı: 1 yaralı

Fatih'teki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi'ndeki bir otelin önündeki çay bahçesinde oturan kişi, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Olay yerine araçla gelen şüpheli, saldırının ardından yine aynı araçla otelin önünden uzaklaştı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
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