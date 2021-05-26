Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA
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Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Fatih'te iş hanında asansörde yaşanan maske takma tartışması silahlı kavgayla sonuçlandı.

Fatih'te iş hanında asansörde yaşanan maske takma tartışması silahlı kavgayla sonuçlandı. Cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflardan biri silahla yaralanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gençtürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada kurye olarak çalışan bir kişi iş hanına yemek götürdü. Maskesiz şekilde içeri giren ve asansöre binen kurye ile işyeri çalışanı arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler müdahale ederek ayırdı. Bir süre sonra cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga yaşandı. Kavgaya tarafların arkadaşları da karıştı. Silahını çeken bir kişi kuryeyi silahla vurarak yaraladı. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan kişi döviz bürosunun içine kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olay yerine gelerek inceleme yaparken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı kavga anı saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan bir görgü tanığı, "Aşağıda tartışmışlar. Orada onları barıştırmışlar. Tekrardan gelmişler sonra silah sıkıp yaralamışlar. Ambulans götürdü yaralıyı iyi diye duyduk" dedi.

Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA
Son dakika haber: FATİH'TE SİLAHLI MASKE TAKMA KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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