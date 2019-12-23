Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih'te çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

23.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:18
Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih'te çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.


Olay, Fatih Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Akın T., bacağından ve kolundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı Akın T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çektiği olay yerinde inceleme yaptı. Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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