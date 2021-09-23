Fatih'te seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Fatih'te seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Fatih'te seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Fatih'te seyir halindeki minivanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te seyir halindeki minivanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyreden Tevfik D. idaresindeki 34 FT 583 plakalı minivanın ön kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü araçtan çıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fatih'te seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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