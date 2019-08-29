29.08.2019 11:06

Fatih'te seyir halindeki araçta yangın

İSTANBUL - İstanbul'da Fatih İlçesi'nde Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir kamyonette yangın çıktı. Yangın nedeni ile trafikte aksama yaşanırken, etrafı dumanlar sardı.

Olay, Fatih Laleli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki bir kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle etrafı dumanlar sardı. Göz gözü görmeyen dumanlardan vatandaşlar da olumsuz etkilendi. Yangın nedeni ile bulvar üzerinde trafikte aksama yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

Kaynak: İHA