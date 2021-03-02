Fatih'te sahtecilik ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçlarından tutuklandı.

Fatih'te bir adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topkapı'daki bir adreste sahte belge düzenlendiği, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerince söz konusu adrese yapılan operasyonda, 30 boş kimlik kartı, 10 farklı ülkeye ait pasaport, 2 henüz basımı yapılmamış kağıt üzerinde kimlik, 15 basıma hazır kimlik belgesi, 50 boş pasaport yaprak kağıdı, 3 farklı markada yazıcı, tarayıcı, renkli kartuş ile soğuk damga, cilt kaplama ve PVC kaplama aleti, basım, el izi alma, dijital baskı, selefon, bandrol ve kalıp basma makinesi, 2 dizüstü bilgisayar, mavi ışık cihazı, 50 PVC kaplama poşeti, sayı verme ve tarih bakım damgası, 240 gram bonzai, 29 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli W.K. "resmi belgede sahtecilik" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan