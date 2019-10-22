Fatih'te sahte sigara kağıdı ve bandrol operasyonu

22.10.2019 14:34

Fatih'te, sahte sigara kağıdı ve bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, istihbarat çalışması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cibali Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, satış için hazırlanmış 83 milyon sahte sigara kağıdı, 200 bin sahte bandrol, 210 bin metre kesime hazır sigara kağıdı, 15 bin paketleme bandı ve 5 baskı ve kesim makinesi bulundu.

İş yeri sahibi G.A.F gözaltına alındı.

Kaynak: AA