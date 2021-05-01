Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... FATİH'te bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı ve vize ele geçirildi.

FATİH'te bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı ve vize ele geçirildi. Terör ve suç örgütü üyelerine sahte belge hazırladığı tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart Cuma günü Fatih'te terör ve suç örgütü üyeleri ile yabancı kişilerin yurt dışına çıkmalarına 2 kişinin yardımcı oldukları yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi. Irak uyruklu şüpheliler A.J.M.M. ve W.A.K. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Mart'ta adliyeye sevk edildi.  Şüpheli A.J.M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, şüpheli W.A.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçik'in teröristlerin inlerine girdiği anlar kamerada
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes
Magazin Hadise Eda Ece Müge Anlı Özcan Deniz
Spor Muslera Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Fatih'te sahte kimlik ve pasaport operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 11:40:59. #1.14#

title