Fatih'te sahte içki denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te sahte içki denetimi

Fatih'te sahte içki denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Fatih'te yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından tekel bayilerinde sahte içki denetimi yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Fatih'te yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından tekel bayilerinde sahte içki denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri sahte alkollü içkiler nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle Aksaray'da tekel bayilerini denetledi. Denetlemede, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amaçlandı. Yapılan denetimler kapsamında alkollü içkilerin etiket ve bandrolleri kontrol edildi. Ekipler, tekel bayilerini belgelerini tek tek kontrol etti. Dükkanların görünmeyen kısımları kontrol edilerek sahte içki araması yapıldı.

"İnsan sağlığı ile oynuyorlar"

Tekel bayi sahibi Mehmet Yılmaz, "İnsan sağlığı ile oynuyorlar. Yanlış bir şey bu durum. Bu sonuçta insanın sağlığı. Bizdeki ürünlerin hepsi bandrollü. Bizde öyle bir şey olmaz. 'Yabancı içki var mı?' diye soruyorlar. 'Yok' diyorum. 'Bizdeki her şey tekel' diyorum." diye konuştu.

"Sahte alkol satmak bence vatan hainliği"

Sahte içki soran vatandaşların olduğunu söyleyen tekel bayi sahibi Kadir Aygün, "Tabii ki soran oluyor. Bizde öyle bir şey kesinlikle yoktur. Biz insanlara tavsiye de etmiyoruz. Hiç içmemeleri daha iyidir. İnşallah düzelir. Daha dikkat ederler. Sahte alkol satmak bence vatan hainliği. Daha fazlasını söyleyemem. Daha fazla para kazanmak için insanları zehirlemek hoş bir şey değil. Ucuz içki soran daha çok. Şişesi aynı olsun içinde kaçak olsun diyen de var. Ama insanımız daha temkinli bu aralar" dedi. - İSTANBUL

Fatih'te sahte içki denetimi

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

 İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Suriyeli yolcuya 10 bin dolara pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Suriyeli yolcuya 10 bin dolara pasaportunu satan ABD'li diplomat suçüstü yakalandı

 Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title