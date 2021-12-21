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FATİH'TE SAHTE ALKOL DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi yapıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Fatih'te sahte alkol denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, alkol satışının yapıldığı eğlence mekanlarında incelemeler yaptı. İş yerinin belgeleri ile alkol faturaları incelenirken, şişelerin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Ekipler, sahte alkol satışına karşı işletme sahiplerini uyardı.

FATİH'TE SAHTE ALKOL DENETİMİ

FATİH'TE SAHTE ALKOL DENETİMİ

FATİH'TE SAHTE ALKOL DENETİMİ

FATİH'TE SAHTE ALKOL DENETİMİ

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