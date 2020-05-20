Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu Fatih'te ailesinin kayıp ilanı verdiği şahsın cansız bedeni denizde bulundu.

Fatih'te ailesinin kayıp ilanı verdiği şahsın cansız bedeni denizde bulundu. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri arkasında bulunan sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilden geçen vatandaşlar denizin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine deniz polisi gelerek çalışma başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılması sonrasında, yapılan incelemelerde daha önce kayıp ilanı verilen Ahmet A. (53) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ailesi birkaç hafta önce polis ekiplerine Ahmet A.'nın kayıp olduğunu bulunması için yardım istendiği öğrenildi.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, şahsın kesin ölümü sebebi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA