Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu
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Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu Kayıp ilanı verilen şahıs, denizde ölü bulundu Fatih'te ailesinin kayıp ilanı verdiği şahsın cansız bedeni denizde bulundu.

20.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:04

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu

Kayıp ilanı verilen şahıs, denizde ölü bulundu

İSTANBUL - Fatih'te ailesinin kayıp ilanı verdiği şahsın cansız bedeni denizde bulundu. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sahil Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri arkasında bulunan sahil kısmında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahilden geçen vatandaşlar denizin içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine deniz polisi gelerek çalışma başlattı. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarılması sonrasında, yapılan incelemelerde daha önce kayıp ilanı verilen Ahmet A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ailesi birkaç hafta önce polis ekiplerine Ahmet A.'nın kayıp olduğunu bulunması için yardım istendiği öğrenildi.

Ekipler yaptığı çalışmanın ardından, şahsın kesin ölümü sebebi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

Fatih'te sahilde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA

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