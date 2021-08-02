Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
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Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı Fatih'te alkollü olduğu öğrenilen bir kişi iki çocuğunu rehin alarak ilk önce sağa sola küfür savurdu, daha sonra ise çocuklarını bırakarak tüfek ve tabanca...

Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı

Özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih'te alkollü olduğu öğrenilen bir kişi iki çocuğunu rehin alarak ilk önce sağa sola küfür savurdu, daha sonra ise çocuklarını bırakarak tüfek ve tabanca ile rastgele havaya ateş açtı. Çocuklarını rehin alan adam, özel harekat ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan ve alkollü olduğu öğrenilen Ümit A. henüz bilinmeyen bir sebeple iki çocuğunu rehin aldı. Pencereden küfürler savuran Ümit A.'yı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çocuklarını bırakıp havaya ateş açtı

Olay yerine çok sevk edilen polis ekipleri sokağa yaya ve araç trafiğine kapatarak Ümit A.'yı ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra çocukları bırakan adam bu sefer de pencereden tehditler savurarak tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen polis özel hareket ekipleri ise düzenledikleri başarılı operasyon ile Ümit A'ı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

"Cinnet geçirdi büyük ihtimalle çok iyi bir çocuktu"

Olayı görenlerden Doğukan Doğu, "Adam önce camdan aşağıya doğru sıkmaya başladı. Polisler hemen geldi. Barikat kurdular kimse geçemedi buradan. Güvenlik sağlandıktan sonra müdahale timi geldi. Bir buçuk saat sonra şüpheli yakalandı. İçmiş diyorlar" dedi.

Olayı gören başka bir vatandaş ise, "Ümit ismi efendi bir çocuk. Neden böyle bir şeye kalkıştı bilmiyorum. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle. Polisler oto yıkamadan girdiler. Kolay kolay teslim olacak gibi görünmüyordu. Oto yıkamadan girip arkadan çıkıp öyle yakaladılar zannedersem. Çok ateş etti herkese ateş etti. Çok bağırıyordu. Cinnet geçirdi büyük ihtimalle çünkü çok iyi bir çocuktu" dedi.

(FT-DCC- MB-

Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı
Fatih'te rehine krizi: 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Fatih'te rehine krizi
Fatih'te rehine krizi
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