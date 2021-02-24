Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı

24.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:30
Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü geçerek karşı yoldaki kaldırıma çıktı.

FATİH'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü geçerek karşı yoldaki kaldırıma çıktı. Sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kazada otomobilin karşı şeride geçme anı kameraya yansıdı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Balat, Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 BV 076 plakalı Kazım Pınar (46) yönetimindeki otomobil, Eminönü istikametinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje vurdu. Savrulan otomobil, karşı şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kazım Pınar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Pınar'ı kazanın yakınında bulunan Özel Balat Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazım Pınar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


- İstanbul
Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı
Fatih'te refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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