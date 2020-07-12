FATİH'TE PUSET İÇİNDE TARİHİ SURLARIN DİBİNE BIRAKILAN BEBEK BULUNDU Fatih'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

Fatih 'te tarihi surların dibinde puseti içerisinde terk edilmiş bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği hastaneye götürdü.

Edinilen bilgiye göre dün saat 19.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki tarihi surların bulunduğu bölgede puset içerisinde bir bebek gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri puset içerisindeki bebeği hastaneye götürdü. Sağlık kontrolleri yapılan bebek daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderildi. Olaya ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin bebeği hasteneye getirmesi

- İstanbul

Kaynak: DHA