Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi
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Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kendi evini ateşe verdi.

Fatih'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kendi evini ateşe verdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerine kızan şahıs daha sonra çatıya çıkarak kiremitleri sokağa fırlattığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 18: 00 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi Molla Taşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı evi ateşe verdi. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale edeceği esnada şahıs çatıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesini istemeyen şahıs ekiplere kiremit fırlattı. Polis ekipleri tarafından bir süre sonra ikna edilen şahıs çatından indirilerek gözaltına alındı. Binadaki yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin itfaiye ekiplerine kızarak çatıya çıkması ve çatıda bulunan kiremitleri sokağa atması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yapılan müdahalelerin ardından yangın tamamen söndürülürken, sokakta yaşanan panik sona erdi.

(Selim Bayraktar - Volkan Kayalar/İHA)

Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi
Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi
Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi
Fatih'te psikolojik sorunları olan kişi kendi evini ateşe verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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