Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı... 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza kesildi
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Bilgisayar, Fatih, 3. Sayfa

Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı... 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza kesildi

Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı.

11.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:52
Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı... 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza kesildi

Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı... 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza kesildi

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri korona virüse rağmen kumar oynanan mekanlara baskın düzenledi. Bilgisayar üzerinden kumar oynatılan bir iş yerini basan ekipler 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza yazdı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayan iş yerlerine yönelik denetimler de bulundu. Ekipler 8 Nisan günü saat 01.00 sıralarında Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir adreste bilgisayar üzerinden sanal ortamda kumar oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda iş yeri sahibi Efrahim E. ile 7 şahsın bilgisayar üzerinden kumar oynadıklarını tespit etti. İş yerinde yapılan aramada 16 adet dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, kumar oynamak suçundan 7 şahsa toplam 7 bin TL ceza kesildi.

Ekipler 10 Nisan gününde bu kez Katipkasım Mahallesi Mermerciler Caddesi'nde bulunan bir iş yerine kumar baskını düzenledi. Yapılan operasyonda içeride bulunan 24 kişiden 8'inin masada oturdukları ve kumar oynadıkları görüldü. Masalarda yapılan aramalarda bin 60 TL para, 40 adet kumar pulu ve iskambil kağıtları ele geçirildi. Kumar oynayan şahıslara biner TL ceza kesilirken, diğer 16 kişiye ise 395'er TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili her 2 iş yeri sahibi hakkında, "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerleri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Fatih'te polisler kumar oynanan adresleri bastı... 7 kişiye toplam 7 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İHA

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