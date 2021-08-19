Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih'te, sivil polis aracından ücret talep eden, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Fatih'te, sivil polis aracından ücret talep eden, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Işıltı Sokak'ta yaptıkları denetimler sırasında ekip aracını sokak üzerine park etmek istedi.

Bu sırada, 2 kişi polislere park etmeleri için sokak üzerinde yer gösterdikten sonra araç başına gelerek, 30 lira talep etti.

Sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalanan H.D ve C.B, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel