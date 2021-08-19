Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Fatih'te, sivil polis aracından ücret talep eden, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Fatih'te, sivil polis aracından ücret talep eden, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Işıltı Sokak'ta yaptıkları denetimler sırasında ekip aracını sokak üzerine park etmek istedi.

Bu sırada, 2 kişi polislere park etmeleri için sokak üzerinde yer gösterdikten sonra araç başına gelerek, 30 lira talep etti.

Sivil trafik ekiplerince suçüstü yakalanan H.D ve C.B, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında adli işlem yapılmak üzere Kumkapı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada
Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada
Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopayla saldırdılar
Esenyurt'ta güvenlik görevlilerine sopayla saldırdılar
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Lionel Messi Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih'te polis aracından park ücreti isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:34:38. #1.16#

title