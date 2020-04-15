FATİH'TE PAZARDA MASKE DENETİMİ Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirler kapsamında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te çarşamba günü kurulan semt pazarında maske denetimi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirler kapsamında Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te çarşamba günü kurulan semt pazarında maske denetimi yaptı. Denetimlerde maske takmayan kişilere 3 bin 180 lira ceza yazıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fatih'te Çarşamba günü kurulan semt pazarında maske takmayanlara yönelik denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında maske takmayan 4 kişiye 3 bin 180 lira ceza yazıldı. Ceza yazılanlardan biride pazar esnafıydı. Tezgahın başında bulunan pazarcının maske takmadığını gören polis ekipleri, 3 bin 180 lira ceza yazdı. Yazılan ceza sonrası kendini savunan pazarcı Müşteriyle konuştukça maske aşağıya kayıyor. dedi.

Öte yandan Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin pazar girişlerinde ücretsiz maske dağıttığı ve megafonla sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu görüldü.

Kaynak: DHA