FATİH'TE PAZARDA KAYBOLAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA MONTUNU GİYDİRDİ

16.01.2020 09:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:09

Fatih'te pazarda kaybolan 3 yaşındaki çocuk zabıta ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Bir zabıta memuru, ağlamaktan bitkin düşen ve üşüyen çocuğa üzerinden çıkardığı montu giydirdi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında yaşandı. Fatih Belediyesi motosikletli zabıta ekibi, Balat'taki ünlü Çarşamba pazarı çevresinde devriye gezerken, ağlayan bir çocuğu gördü. Ağlamaktan bitkin düşen 3 yaşındaki çocuğa zabıta ekibi önce su içirip sakinleştirdi. Bir zabıta personeli, üşümesin diye montunu çıkarıp çocuğa giydirdi. Çocuk ısınınca zabıtanın kucağında uyudu. Zabıta ekipleri, bir süre sonra ulaştıkları ailesine çocuğu teslim etti.Görüntü dökümü: ----------------------Pazarda ağlarken bulunan çocuk-Zabıtanın üstündeki montunu çıkarıp çocuğu sarması-Çocuğun ailesine teslim edilmesi-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul