FATİH'TE PAZARDA AŞIRI KALABALIK KAMERAYA YANSIDI Vatandaşlar, alışveriş yaptığı esnada sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Vatandaşlar, alışveriş yaptığı esnada sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimi vatandaş maske takmaya dikkat ederken, kiminin kalabalık içinde maskesiz dolaştığı görüldü.

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, - KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler nedeniyle bir süredir sakinlik olan meydanlar, havaların da ısınmasıyla eski kalabalık günlerine döndü. Fatih Kadınlar Pazarı ve Malta Çarşı'nda 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yoğunluk dikkat çekti.

Koronavirüs Salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşlar, havaların da ısınmasıyla meydanlara akın etti. 1 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Fatih Kadınlar Pazarı ve Malta Çarşısı'nda kalabalık olduğu görüldü. Vatandaşlar, alışveriş yaptığı esnada sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kimi vatandaş maske takmaya dikkat ederken, kiminin kalabalık içinde maskesiz dolaştığı da gözlendi. Vatandaşlar dükkanların önlerinde ve içlerinde yakın mesafeli alışveriş yaptı.

Kaynak: DHA