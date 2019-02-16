Fatih'te Özel Harekattan Operasyon

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Polisin çelik yelek giymesi

Özel Harekat polislerinin olay yerine gelişi

Zanlının gözaltına alınması İSTANBUL - Fatih'te bir binada silahlı iki kişinin olduğu ihbarı üzerine polisler çevreyi sardı. Olay yerine özel harekat ekipleri geldi. Bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA