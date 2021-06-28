Fatih'te oyuncak deposunda yangın

Ömer ÇETİNASLAN / FATİH, Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı.

Ömer ÇETİNASLAN/ FATİH, Tahtakale'de bulunan oyuncak deposunda yangın çıktı. Çok sayıda işyerinin zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tahtakale Caddesi'nde bulunan oyuncak imalathanesinde, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik malzemeler ve hediyelik eşya satılan işyerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki bazı iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Birçok ilçeden takviye olarak gönderilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, 3 işyerinde hasar oluşurken toplam 10 işyeri de duman ve sudan zarar gördü.

"AHŞAP BİNALARDA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Buraya gelerek incelemelerde bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Tahtakale, eski bir yerleşim birimi. Burada bir yangın oldu ama itfaiyemiz çok kısa zamanda buraya ulaştı. İtfaiyeci arkadaşlarımız, fedakarca çalışıyorlar. Yangın, toplam 3 binaya sıçradı. Kontrol altına alındı ama ahşap binalar olduğu için çalışma devam ediyor. İnşallah bir can kaybı olmadan soğutma işlemleri tamamlanır. Esnafımıza çok geçmiş olsun. Hep beraber çok dikkatli olmalıyız. Karşı tarafta çakmak satan dükkanlar var. Oraya sıçramadan itfaiyemiz müdahale etti. Yangın bir dükkanda çıkmış, diğer binaya da sıçramış. Binalar ahşap olduğu için soğutması da biraz zahmetli" dedi.

"YAKLAŞIK 20-25 DÜKKAN ETKİLENDİ"İşyeri zarar gören esnaf Barış Yılmaz, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Dumanı gördük, hemen itfaiyeyi aradık. Allah razı olsun, 5 dakika içinde geldiler. Yangın arka tarafta çıktı. Dükkanlar birbirine bitişik olduğu için sıçradı. Yaklaşık 20-25 dükkan etkilendi. Arka tarafta oyuncak malzemeleri var. Çoğunlukla plastik ürünler var. Kontrol altına alındı ama içerisindeki malzemeler sudan ve yangından zarar gördü" diye konuştu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı