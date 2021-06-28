Fatih'te oyuncak deposunda yangın
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Fatih'te oyuncak deposunda yangın

Fatih'te oyuncak deposunda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fatih Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı.

Fatih Tahtakale'de bulunan bir oyuncak deposunda yangın çıktı. Depo alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Tahtakale Mahallesi Karakol Sokak'ta bulunan bir oyuncak deposunda saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oyuncak deposunu sardı. Depodan yükselen duman şehrin bir çok noktasından görülürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

(Selim Bayraktar/İHA)

Fatih'te oyuncak deposunda yangın
Fatih'te oyuncak deposunda yangın
Fatih'te oyuncak deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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