İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun sağına girmeye çalışan hafif ticari araca çarptı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FATİH'te gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil iddiaya göre yolun sağına girmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 4'ü kadın, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih, Adnan Menderes Bulvarı Caddesinde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DKS 270 plakalı otomobil, Aksaray yönünde giderken yolun sağına girmeye çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BVP 808 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi. Kaza sonrası hafif ticari araç ile otomobilde bulunan 4'ü kadın 6 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri kaza sonrası yaralananlara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslar ile en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan her iki araçta çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-FATİH'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ; 4'Ü KADIN, 6 KİŞİ YARALANDI

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