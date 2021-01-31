Fatih'te otomobilin çarptığı gece bekçisi yaralandı
31.01.2021 23:06 | Son Güncelleme: 31.01.2021 23:14
FATİH'te sokak üzerinde otomobili çarptığı gece bekçisi yaralandı.
FATİH'te sokak üzerinde otomobili çarptığı gece bekçisi yaralandı.
- İstanbul
Kaza, saat 22.30 sıralarında Vefa Mahallesi Canfeda Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) yapan gece bekçisine otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralanan bekçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekçinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı