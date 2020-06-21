FATİH'TE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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FATİH'TE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

FATİH'TE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDIHaber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te seyir halindeki bir otomobil aniden durunca arkasından gelen motosiklet otomobile çarptı.

21.06.2020 07:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:34

FATİH'TE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- Fatih'te seyir halindeki bir otomobil aniden durunca arkasından gelen motosiklet otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cuma Günü akşam saatlerinde Fatih Kennedy Caddesi Çatladıkapı mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil seyir halindeyken aniden durunca, arkasından gelmekte olan motosiklet duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken motosikletlinin çarptığı otomobil olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosikleti sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun bir süre araç trafiğine kapanması nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

"TAM ÖNÜMDE OLDU, AZ DAHA EZİYORDUM"

Kazayı görerek yardıma koşan Ahmet Emin Taştan, "Ben 60 kilometre hızla gidiyordum. Beyaz bir araç birden araya girmek için el frenini çekti. Arkadaş da arkadan ona çarptı. Allah'tan çok hızlı gitmiyordum, hemen el frenini çektim, durdum. Az daha eziyordum. Geldim yerden kaldırdım" şeklinde konuştu.

Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

FATİH'TE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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