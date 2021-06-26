Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
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Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı

Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
Demirören Haber Ajansı / Murat Solak - Haberler | Güncel

FATİH'te, akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletli kuryeye, otomobil çarptı.

FATİH'te, akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletli kuryeye, otomobil çarptı. Kaza sonucu kuryenin bacakları kırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

Kaza, geçen hafta Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelen 34 DIB 158 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Çetinbaş, akaryakıt pompalarına yaklaşmak istedi. Çetinbaş, pompalara yaklaşırken fren yerine gaza basması sonucu, o sırada motosikletine yakıt alan yemek ve ürün sipariş firmasının kuryesi Ömer Sadi'ye çarptı. Kazanın ardından sürücü Çetinbaş ve yanındaki arkadaşı, otomobilden inerek Ömer Sadi'nin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlenmesinde kurye Ömer Sadi'nin bacaklarının kırıldığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin durumunun iyi olduğu, kırılan bacaklarından ameliyat olduğu öğrenildi. 


- İstanbul
Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı
Fatih'te otomobil yakıt alan motokuryeye böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Solak

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