FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAFATİH'te otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

FATİH'te otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenikapı'da saat 19.50'de 34 EGZ 102 plakalı otomobilde çıktı. Yolda ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otomobili durdurdu. Alevler otomobilin ön kısmını sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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