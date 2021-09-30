FATİH'TE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

FATİH'te otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yenikapı'da saat 19.50'de 34 EGZ 102 plakalı otomobilde çıktı. Yolda ilerlerken motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otomobili durdurdu. Alevler otomobilin ön kısmını sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.