FATİH'TE OTELDE YANGIN
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FATİH'TE OTELDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, FATİH'TE bir otelde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

, FATİH'TE bir otelde çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Hoca Paşa Mahallesi, İstasyon Arkası Sokak'ta bulunan bir otelin bodrum katında çıktı. Otelin elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle otelin üst katlarında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

FATİH'TE OTELDE YANGIN
FATİH'TE OTELDE YANGIN
FATİH'TE OTELDE YANGIN
FATİH'TE OTELDE YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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