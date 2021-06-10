Fatih'te otelde can pazarı (2)
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Fatih'te otelde can pazarı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

FATİH'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Fatih Şehnameci Sokak'taki 6 katlı otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Otelde mahsur  kalanlar oldu. Bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Yan binadan kadına yardım etmek isteyenler aradaki panoyu kırmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye mahsur kalan kadını merdiven uzatarak kurtardı.  Yoğun duman oluşan yangında, otelde bulunanlar da dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)
Fatih'te otelde can pazarı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fatih'te otelde can pazarı (2) - Haberler
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