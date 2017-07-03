Fatih'te Otel Yangını

Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde kalanlar tahliye edildi.



Yangın saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Vatan Caddesi üzerindeki Dosso Dossi otelin eksi ikinci katında bulunan saunada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangından dolayı olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan dumanlar otelin içine kaplayınca otel çalışanları, müşterileri tahliye etmeye başladı. Uykudan uyanan müşteriler panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra gelen itfaiye yangına müdahale etti.Yangın itfaiyenin yarım saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.