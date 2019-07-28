Fatih'te otel odasındaki cinayet

Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın sahibi olduğu otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mimar Kemalettin Mahallesi Abuhayat Sokak'taki otelin sahibinin ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Araştırma sonucunda olayla ilgili olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Cinayetin gasp amaçlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA