Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
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Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi

Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı.

FATİH'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, tekme ve yumruklarla saldırdıkları bir kişinin çantasını çalmaya çalıştı. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray'daki olay dün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.


Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi
Fatih'te onlarca kişinin içinde gasp girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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