Fatih'te önemli bir turizm aksı daha yayalaştırıldı

Fatih'in hem turizm hem de ticaretin yoğun olduğu Laleli Bölgesi ve çevresindeki yeni yayalaştırma projesi bugün itibarıyla hayata geçti.

Fatih'in hem turizm hem de ticaretin yoğun olduğu Laleli Bölgesi ve çevresindeki yeni yayalaştırma projesi bugün itibarıyla hayata geçti.

Araç trafiği ve gelişi güzel park yapmanın turizm ve ticari faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırma amacıyla Fatih'te yeni bir yayalaştırma projesi daha hayata geçirildi. Proje ile Alt ve Üst Laleli Bölgesi ile Beyazıt Meydanı ve çevresinde yaşanabilirliğin arttırılması, yayanın rahat dolaşma ve güvenliğinin sağlanması, uygulandığı sokak ve caddelerin kullanımlarındaki yoğunluğa bağlı olarak ekonomik canlılık getirmesi planlanıyor. UKOME'nin aldığı karar öncesi Fatih Belediyesi, LASİAD (Laleli İşadamları Derneği) ile toplantılar yaparak görüş aldı ve projenin aşamaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Sonrasında bölge sokak sokak gezilerek esnaf ve vatandaşın görüşü alındı ve yayalaştırma çalışması hakkında bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı.

Kontrollü trafik sirkülasyonunun sağlanacağı cadde ve sokaklar; resmi, turistik ve lojistik amaçlı araçlar ile ticari taksiler dışında sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında taşıt (motorlu araç) trafiğine kapalı olacak.

Proje ile daha önce yayalaştırılan cadde ve sokaklar dahil olmak üzere toplam 141 cadde ve sokak araç trafiğine kapatılmış oluyor. 16 cadde ve sokakta ise kontrollü trafik sirkülasyonu yapılacak.

Kontrollü Trafik Sirkülasyonu Yapılacak Cadde ve Sokaklar: Aksaray Caddesi, Gençtürk Caddesi, Mesihpaşa Caddesi, Koska Caddesi, Koca Ragıp Paşa Caddesi, Ağa Çesmesi Sokağı, Fethibey Caddesi, Vidinli Tevfikpaşa Caddesi, Ağa Yokuşu, Büyük Reşit Paşa Caddesi, Soğanağa Camii Sokağı, Küçük Haydar Efendi Sokağı, Mithatpaşa Caddesi (Kısmi), İbrahim Paşa Yokuşu Sokağı, Tiyatro Caddesi ve Tatlıkuyu Hamam Sokağı.

Yayalaştırılan alana 3 noktadan giriş, 4 noktadan çıkış yapılabilecek. Aksaray Caddesi, Tiyatro Caddesi ve Vidinli Tevfikpaşa Caddesi'nden giriş yapılabilecekken Gençtürk Caddesi, Büyükreşitpaşa Caddesi, Koska Caddesi ve İbrahimpaşa Yokuşu Caddesi'nden çıkış yapılacak.

Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklarda 10: 00 ile 21: 00 saatleri arasında yalnızca esnafa ait lojistik amaçlı kullanılan kamyonet ve minibüsler, turistik amaçlı yolcu taşımacılığı yapan TÜRSAB'a kayıtlı araçlar ile ticari taksiler faaliyet gösterebilecek.

Kontrollü trafik sirkülasyonu olan cadde ve sokaklar dışındaki yayalaştırılmış cadde ve sokaklarda iş yeri işletmecileri yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini sadece gece 21.00'dan sabah 10.00'a kadar gerçekleştirebilecekler. Lojistik amaçlı kullanılan araçlar 10.00-13.00 arası ve 13.00-21.00 saatleri arası olmak üzere günde iki kez, TÜRSAB'a kayıtlı araçlar ise 10.00-21.00 saatleri arasında azami üç kez alana giriş çıkış yapabilecekler. Bu araçların indirme-bindirme, yükleme-boşaltma için alanda kalma süresi azami 30 dakika, ticari taksiler için alanda yolcu indirme-bindirme süresi ise azami 20 dakika olacak. Bölgede alan yönetimi Fatih Belediyesi zabıtası tarafından yapılmakta. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı